"Scaloni no puede dirigir ni el tráfico"

En la jornada del sábado, Dorados de Sinaloa, equipo que dirige tácticamente Diego Armando Maradona, sumó su segundo triunfo consecutivo. El Gran Pez derrotó por 2 a 1 a los Mineros de Zacatepec y abandonó el último lugar de la tabla de posiciones del Ascenso MX. Al finalizar el encuentro, el Pelusa brindó una conferencia de prensa en la que elogió a sus futbolistas y criticó a Lionel Scaloni (entrenador de la Selección Argentina) por un motivo en particular.

"Ganamos un partido muy difícil. Se nos vinieron encima, pero nosotros no nos replegamos. Por eso hoy estoy orgulloso de mi equipo. Hay una simbiosis entre Maradona y los jugadores de Dorados que es irrompible. Matan a uno y morimos todos, festeja uno y festejamos todos. Vamos a tener muchos partidos duros así y los muchachos tienen que saberlo", explicó el Diez ni bien tomó la palabra.

Posteriormente, Maradona se refirió al partido que disputarán sus dirigidos frente a los Pumas UNAM por los cuartos de final de la Copa MX: "De Dorados se puede esperar sacrificio, la dignidad de los muchachos para enfrentar cada partido; tengo bien estudiado a Pumas, iremos a ganar. Vamos a ir a jugarnos la vida, nosotros no tenemos medias tintas. Ellos están un escalón por arriba de nosotros, y digo un escalón por ser respetuoso. Pero vamos a ir a jugarnos la vida".

Por otro lado, Diego apuntó contra Scaloni por no haber convocado a Sergio Agüero a la Selección Argentina. "No puede dirigir ni el tráfico. El regreso de Messi me reconforta porque vamos a ver un buen fútbol. ¡Pero no lo llevó a Agüero! Dice que lo tenemos que ver a Agüero. ¿Dónde estuvo hasta ahora Scaloni? ¿En un convento? ¿No tenía televisión? No sé qué tiene que demostrar el Kun para ser convocado", aseveró.

El Pelusa defendió sus dichos con argumentos, mientras que también se sintió decepcionado con lo que pasa en el combinado nacional: "Máximo goleador del City, un jugadorazo. Si me lo traen acá, lo entreno día y noche. Esto que voy a decir me duele mucho. Cuando asumió el Flaco Menotti, dije que estaba muy bien, que estaba contento. También dije que está grande, que se acordaron tarde. Pero Scaloni, al no llamar a Agüero y al pasar por encima de Menotti, le faltó el respeto a la pelota. Scaloni nunca fue un buen jugador: pegaba patadas y nada más. Para mi equipo, yo no lo quiero".