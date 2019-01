Se habilitó la temporada de verano en la laguna del Diamante

La Dirección de Recursos Naturales Renovables, junto a la Municipalidad de San Carlos realizará la apertura en la seccional de Alvarado con la presencia de guardaparques e instituciones relacionadas a la gestión de preservar estos lugares. Este paraíso natural, al igual que otros en la provincia, se encuentra preservado en el marco de la Ley Provincial Nº 60245 de Áreas Naturales Protegidas.

También es uno de los lugares naturales que quedó en la lista de 28 finalistas oficiales del concurso "7 Maravillas Naturales Argentinas". La Laguna del Diamante, es uno de los sitios naturales más hermosos de nuestro país.La Laguna del Diamante conserva el espejo de agua que refleja el volcán Maipo, situado a 3.250 metros sobre el nivel del mar y que, al formar un rombo con su reflejo, da origen al nombre del lugar. En esta reserva se preservan fuentes de agua que irrigan el oasis productivo del Valle de Uco, uno de los más importantes del país.

Desde el punto de vista ambiental, esta área natural protege el paisaje, los humedales y los glaciares, la flora y la fauna, además de material arqueológico y paleontológico. Como parte de las tareas de manejo de la reserva, se tiene especial cuidado con la recolección de residuos que deja el visitante.

Con respecto a esto, la temporada pasada cerca de 4 mil kilos de residuos fueron arrojados por los casi 7 mil turistas que la recorrieron.

En cuanto al recorrido hasta la Laguna del Diamante, se puede efectuar en auto en buenas condiciones y preferentemente en camionetas con doble tracción.

El inicio de temporada se llevará a cabo en el marco de una estrecha relación entre los actores que de alguna forma u otra tienen injerencia en la zona, siendo esta acción fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el Municipio de San Carlos, Gendarmería Nacional, Ejercito Argentino, Dirección Provincial de Vialidad e instituciones privadas, entre ellas la empresa Sominar.

Tarifas de ingreso para esta temporada:

Menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados: Sin cargo.

General por persona sin pernocte: $172.

General por persona por dos días o más: $283.

En cuanto a los andinistas que deseen realizar trekking o ascenso al volcán Maipo deberán abonar $836 y $2.042 para los extranjeros.

Recomendaciones para los visitantes:

Consultar el pronóstico meteorológico y el estado del camino de acceso. En caso de ingresar al área natural protegida para pescar, se deberá sumergir completamente los waders, floattube y botas de vadeo en los contenedores de los puntos de desinfección, medida utilizada para prevenir el ingreso del alga Didymo en los equipos de los pescadores.

Cómo llegar

Transitando al Sur de la Ciudad de Mendoza, por Ruta Nacional 40 hasta la localidad de Pareditas en San Carlos, tramo que comprende unos 120 km aproximadamente. Desde Pareditas se puede ir por la Ruta Provincial 101 o por la Ruta 40 hasta el empalme con la Ruta Provincial 98 y desde este punto, hay que dirigirse hacia el Oeste. Este tramo, desde Pareditas hasta el ingreso a la reserva, es de cerca de 100 km

En cuanto al camino, hasta la localidad de Pareditas hay ruta asfaltada y en buen estado. Desde este punto existen tramos del camino consolidado en regular estado de conservación.

La reglamentación

A sólo efecto de velar por la seguridad de los visitantes y la conservación del ambiente, en la Laguna del Diamante, como en todo el resto de áreas naturales protegidas de Mendoza, no se puede arrojar piedras u otros objetos por las pendientes, acampar o comer fuera de los lugares autorizados, ingresar con armas de fuego, explosivos, pirotecnia, artificios de caza o cualquier otro tipo de armas, realizar inscripciones o grafitos en las rocas, dañar, destruir o hacer inscripciones en la cartelería y señalética.

Por otro lado, la reglamentación vigente indica que no se puede ingresar con perros u otras mascotas, circular por zonas no autorizadas o a campo traviesa, extraer elementos de la flora o fauna, dañar o molestar a los animales del lugar, dañar o destruir las instalaciones existentes, encender fuego en lugares no autorizados y arrojar residuos.

En caso de llevar artículos no autorizados, estos se podrán dejar en bolsas numeradas que entrega personal de Guardaparques en la seccional de Alvarado y serán reintegrados nuevamente al retirarse de la reserva.