En Godoy Cruz llegó un triunfo para aliviar la presión que se había suscitado por las tres caídas al hilo que acumulaba. Si bien no se evidenciaba, por debajo de la mesa todos los jugadores y cuerpo técnico sabían que ante Aldosivi no servía otro resultado que la victoria.

Fue 2-0 para los de Diego Dabove, con goles de Valentín Burgoa y Ángel González.

Uno que cumplió de gran manera su rol en la defensa fue Agustín Verdugo. El sanrafaelino reemplazó al suspendido Luciano Abecasis en el lateral derecho y dejó su sello dentro del equipo.

"Cada vez que me toca jugar trato de dar lo mejor, si me tengo que romper la cabeza, no hay dudas", aseguró el jugador tombino, de 21 años, en diálogo con Ovacion 90, de Radio Nihuil.

"Perdimos tres partidos en un año y se sintió, más si fueron seguidos. Toda la semana estuvimos pensando que había que ganar sí o sí y se pudo dar", agregó Verdugo.

"En el grupo siempre tratamos de mantener la alegría. Entrenamos bien y al máximo. Contra Aldosivi tuvimos ocasiones de gol en el primer tiempo y no entraban. Pero salimos de igual manera en el segundo. Cuando hizo el gol Tin (Burgoa), pudimos tranquilizarnos y jugar más", aseguró.

Por la 10ª fecha, Godoy Cruz jugará el próximo sábado ante Unión, en Santa Fe. Será desde las 20.30, con televisación de TNT Sports.

Escuchá toda la entrevista de Agustín Verdugo:

