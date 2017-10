Simularon que su hijo se había accidentado para estafarla

Una comerciante de San Rafael sufrió un intento de estafa virtual a través del "cuento" del familiar accidentado. Según le dijeron en la Policía, en estos días han habido 5 casos iguales en San Rafael.

Quien vivió estos minutos de pesadilla es Mónica Videla. Recibió en el teléfono fijo de su comercio un llamado donde preguntaron por ella con su nombre y apellido y le dijeron que su hijo sufrió un accidente y estaba grave. Acto seguido alguien se hizo pasar por su hijo.

"Estábamos en el negocio con la chica que me ayuda, a eso de las 10 suena el fijo atiende mi compañera y le dicen ¿con Mónica Videla?, me pasa el teléfono y ahí me dicen 'tu hijo ha sufrido un accidente, está grave acercate al Schestakow'". Mónica por la desesperación y por lo rápido que pasó todo no recuerda bien si le pidieron dinero en ese momento, lo cierto es que luego el intento de estafa siguió con una voz que se hizo pasar pro su hijo que la llamaba desde una ambulancia.

"Me dicen te paso con tu hijo y del otro lado decían 'mamá tengo la cara toda cortada, estoy grave, me están trasladando a Mendoza". Presa de la desesperación Mónica atinó a dejar el teléfono y salir con un amigo de su hijo, que fue quien llamó al celular de éste y por suerte atendió diciendo que estaba bien que estaba en la facultad, descubriendo así que se trataba de una especia de intento de secuestro virtual.

"En la Comisaría 32 me dijeron que hay cinco casos igual que el mío, quiero llegar a la gente y decirles que no se vuelvan locos con estos llamados, que esto es para robar".