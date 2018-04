"Vamos a subsidiar las carreras prioritarias que tengan demanda"

La funcionaria salió a desmentir el cierre de carreras y explicó que "el subsidio se otorgará a las carreras prioritarias como formación de docentes primarios o enfermeras que tengan demanda".



Esa demanda la determinó una Junta Calificadora que estudia cuáles son las vacancias y y cuáles son las carreras más demandadas en el mercado.

En ese sentido Cunietti dijo que "se van a ir disminuyendo los subsidios en carreras que no son prioritarias" y agregó que "en Mendoza más del 50% de los institutos de gestión privada no tiene ayuda del Estado y sin embargo no cierran las carreras".

En el caso de que algún instituto decida el cierre de cursos, el Estado garantizará al alumno que pueda terminar el estudio en otro instituto privado o público.

Lo cierto es que en San Rafael hay 10 instituciones que reciben la ayuda del Estado. En algunos de ellos se dictan carreras con poca vacancia que tienen subsidios otorgados u otras que no son prioritarias como Educación Física, que también son ayudadas desde el Estado. Estas irán perdiendo la ayuda y según Cunietti "esto no significa que se vaya a cerrar el ciclo porque en el resto de las entidades que no reciben ayuda no hay cierres masivos".

La idea es ir redireccionando la ayuda y también empezar a que los cargos en las entidades privadas se realicen por concurso.

Respecto a la movilización que hubo en San Rafael sobre esta problemática, Cunietti aceptó que "no fuimos capaces de comunicar correctamente esta situación" y agregó que "el hecho de que haya habido una protesta no significa que hayamos cambiado de opinión".

En cuanto a las carreras de nivel superior que ofrece el Estado seguirán funcionando como siempre y su cursado dependerá de la cantidad de alumnos anotados. Según resoluciones anteriores a este gobierno el mínimo asegurado para que funcionen es de 25 alumnos en los cascos urbanos y 14 en zonas rurales, explicó la funcionaria.

