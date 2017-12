Víctimas reconocieron al acusado de atacar prostitutas

Días movidos está teniendo la causa que investiga al acusado de agredir a varias prostitutas en las últimas semanas. Las pruebas contra este hombre se suman, ya que un par de víctimas lo señalaron en una rueda de reconocimiento. Además, otra denuncia por robo y violación recayó sobre él, y se le agregó otra imputación por tentativa de evasión. Cómo si esto fuera poco, pasó el fin de semana en El Sauce por una crisis nerviosa.



Samuel Figueroa Donoso (27) es el joven sospechado de contactar trabajadoras sexuales y encontrarse con ellas. Una vez que está en un lugar privado las amenaza, las ataca con armas y abusa de ellas. Inclusive hasta les ha robado. Una versión dice que busca este tipo de mujeres para poder dar con "Andrea", una muchacha que habría matado a su hermano con pastillas y alcohol.

Más allá de este presunto móvil –el hombre se abstuvo a declarar desde que está preso–, las denuncias se van acumulando. Ya son cinco y los investigadores estiman que serían más los casos, aunque todavía las víctimas no se han presentado en la Justicia.



La causa salió a la luz en la primera semana de diciembre, tras episodios en un edificio de San Martín y General Paz, y dos días después en un departamento de calle Catamarca. En este último hecho fueron dos las chicas agredidas. Todos los casos son en Ciudad.



Y así la policía arrestó al sospechoso. A través de un perfil falso de Facebook y una presunta cita en el shopping. El hombre creyó que se encontraría con una mujer y los efectivos lo detuvieron el miércoles de la semana pasada. Quedó en una celda de la Comisaría Cuarta.



Los pesquisas habían reunido las pruebas y lo imputaron por varios delitos: robo agravado por uso de arma –de fuego y blanca–, robo simple y abuso sexual. Entre lunes y martes el expediente tenía una medida importante, que sería la rueda de reconocimiento entre víctimas y el acusado. Fueron tres las prostitutas que se presentaron, dos señalaron a Figueroa como el atacante, mientras que la restante no lo hizo. Para los detectives los resultados fueron satisfactorios.



De esta prueba no participó otra mujer que está fuera de la provincia y se espera que una denunciante reciente lo haga más adelante.



El abogado defensor cuestionó lo realizado, ya que entiende que no fue válido porque la fotografía del joven apareció días antes en algunos medios de comunicación. Su reclamos deberá ser analizado en la Justicia de Garantías.



Con todo lo obtenido hasta el momento, los fiscales del caso, Juan Carlos Alessandra y Gonzalo Marzal, determinaron que hoy el acusado pase al penal.



Robo y violación

Una quinta denuncia apareció en las últimas horas en contra de Figueroa. Otra trabajadora sexual lo acusó de haberse encontrado con él y haber padecido sus ataques. Esta persona aseguró que le robó pertenencias y abusó de ella sexualmente, con acceso carnal. Estos hechos configurarían más imputaciones.



Al sauce e intento de fuga

Durante el fin de semana al presunto atacante debieron sacarlo de la Comisaría Cuarta y llevarlo al hospital psiquiátrico El Sauce, debido a una fuerte crisis de nervios que presentó. En el traslado quiso largarse del móvil policial para escapar y terminó ocasionando destrozos en la patrulla. Finalmente estuvo internado un par de días, y una vez compensado volvió a la comisaría.



Su intento de escape derivó en una nueva imputación, ésta vez por tentativa de evasión.



