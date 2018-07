Actualidad 95.7: Detectaron gripe A en una niña de Alvear pero es leve

Diagnosticaron gripe A en una niña de ocho años de General Alvear pero se trata de un caso leve que no necesitó internación y su estado es bueno.

La afección de esta chica que concurre al colegio San Antonio de Alvear fue detectada en una consulta particular y es tratada de forma ambulatoria.

"Esta niña creo que había sido atendida en un consultorio particular de San Rafael y en un laboratorio también particular le habían hecho la tipificación de que era un virus de influenza A, pero no se hicieron las clasificaciones de qué tipo de virus de influenza A era, y eso es para tranquilidad y no para alarmar", dijo a la Mañana de Radio 95.7 el coordinador sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg.

Explicó que el estudio de laboratorio no se hace en los casos que se tratan en forma ambulatoria, sólo está indicado en las internaciones cuando lo solicita el médico tratante cuando sospecha que puede ser uno de los tipos de virus graves, como el H1N1 y H3N1.

Dijo que desde el colegio de comunicaron con el hospital Enfermeros Argentinos de Alvear para consultar las medidas a tomar y las clases siguieron normalmente.



Prevención



El funcionario también aclaró que "no hay un brote epidémico ni epidemia" y recordó "a la población que los pequeños entre los 6 y 24 meses deben recibir la vacuna de la gripe y los mayores de 65 años también".

Además destacó la necesidad de cuidados básicos como el lavado de manos y uso de alcohol en gel para desinfección de ciertas superficies de mucho uso, entre otras medidas de prevención.