Bomberos voluntarios: en el Sur sólo están operativos los de Salto de las Rosas y Bowen

Defensa Civil provincial finalizó la etapa de visita a los cuarteles de Bomberos Voluntarios que están inscriptos en Mendoza con el fin de constatar que las entidades cumplan con los requisitos para prestar servicios a la comunidad. Según el informe difundido por el organismo, en la zona Sur sólo están operativos los cuarteles de Salto de las Rosas y Bowen. Los otros tres igual pueden funcionar pero los inhabilitan para recibir los beneficios estatales.

Desde Prensa de Gobernación explicaron que la Ley 7679 de Bomberos de la Provincia establece que Defensa Civil de Mendoza es el organismo de contralor para estas organizaciones sin fines de lucro, y las resoluciones 420/1003 y 1219/11 del Ministerio del Interior de la Nación delega la emisión del Certificado de Operatividad.

Aclararon que la no obtención de este certificado "no impide que sigan trabajando" pero al ser remitido el informe negativo a Protección Civil de la Nación y al Ministerio de Seguridad de Mendoza "los cuarteles dejan de percibir los beneficios que tenían; entre ellos, subsidios cercanos a $1 millón anual, ART y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)".

De todos modos, "las autoridades de Defensa Civil intentan acompañar a los cuarteles para que durante el año compongan las falencias, de tenerlas y logren la operatividad, ya que son conscientes de la valiosa función que cumplen en las respectivas comunidades".

Cuarteles con las certificaciones

Se considera que los cuarteles están operativos "por tener sus aspectos administrativos y con suficiente personal para atender durante las 24 horas las guardias; choferes de movilidad con sus carnet y seguros correspondientes y que constan de material, herramientas y equipos de protección adecuados y en buen estado de conservación".

En el Sur mendocinos sólo están en esta condición las asociaciones cuerpo de bomberos voluntarios de Salto de las Rosas y de Bowen.

Cuarteles no operativos

La Provincia informó que "los cuarteles que no se encuentran operativos por no haber remitido la documentación correspondiente y que durante las inspecciones estaban cerrados o no contaban con el material adecuado o en funcionamientos" son, en la zona Sur, las asociaciones cuerpo de bomberos voluntarios de Monte Comán, General Alvear y de Villa Atuel.

Las razones

En el caso de los bomberos voluntarios de General Alvear, junto con los de Ciudad de Mendoza y Costa de Araujo, el informe considera que son entidades que "están en formación, observándose que presentan crecimientos moderados pero constantes, en lo que se refiere a ordenamiento administrativo, para posteriormente iniciar los procesos de capacitación de su personal, incorporación de material y equipos, etc., que les permita en algún momento iniciar sus actividades".

Respecto de Monte Comán y Villa Atuel, el escrito informa que "presentan un estado más alarmante en lo referido al orden administrativo y operativo". Durante 2017, estos cuarteles presentaron "graves faltantes administrativos y operativos. Y durante este primer período de inspección del 2018, las entidades fueron encontradas cerradas sin moradores".