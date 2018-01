Cornejo: "Probablemente, con ayuda de la lluvia o no, para el fin de semana estará todo apagado"

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a los incendios registrados en el Sur provincial, en la visita que realizó este jueves a la mañana a Uspallata, junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

En la oportunidad, expresó: "Hasta esta mañana se seguían combatiendo algunos focos en Monte Comán y Real del Padre. Las lluvias han sido muy chicas para ayudar. Sabemos que se está realizando y agradecemos el gran trabajo de los brigadistas de la Provincia y de la Nación. Ha hecho un gran aporte el Plan del Manejo del Fuego de la Provincia, de la Nación y de los municipios. Probablemente, con ayuda de la lluvia o no, para el fin de semana estará todo apagado".

"Tenemos pérdidas económicas, sin duda, lo lamentamos. Son casi 170 mil hectáreas afectadas. Pero no tenemos una sola pérdida humana. En el 2001, fueron 800 mil hectáreas y hubo muertos. Ahora se ha trabajado con profesionalismo. Ofreció ayuda la Policía y Gendarmería, pero hemos decidido trabajar con gente especializada. El clima hasta marzo nos va a tener con focos de incendios. Tenemos que estar preparados y prevenir", agregó Cornejo.

Haciendo acento en la labor conjunta, el gobernador expresó: "Los productores están trabajando, en uno de los focos, junto a los brigadistas. Me han manifestado a mí que estaban conformes con cómo se está trabajando. No ha faltado ni un solo litro de agua. Culturalmente, en esos lugares, la población les lleva agua helada a los brigadistas, pero lo hacen de buena gente, no porque falta. Se ha actuado muy bien, los tres sectores cooperando".

"Hay que reconocer que ha habido desinversión. A la reserva de Ñancuñán hacía diez años que no se le hacían los cortafuegos. En 2016, mi gobierno hizo los cortafuegos preventivamente. Por eso el fuego no ha tomado esta reserva. Han muerto animales, no son tantos, pero sí hay una gran pérdida en alambrados y demás. Estamos trabajando porque vamos a tener créditos blandos para poder recuperarlos", finalizó Cornejo.

Fuente: Prensa Gobernación