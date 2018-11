En Alvear asesoraron sobre el Registro Único de Adopción

Este viernes se realizó una charla sobre las metodologías de intervención del Registro Único de Adopción que funciona en Alvear.

La presentación se realizó en el salón del Concejo Deliberante y estuvo a cargo de la coordinadora provincial del Registro Único de Adopciones, Verónica Gutiérrez.

El director de Desarrollo de Social, Salud y Discapacidad, Pablo Reyes, dijo que "entendimos que es necesario que Verónica Gutiérrez visite General Alvear para que nos explique cómo funciona la oficina, cuál es el objetivo y cómo es el procedimiento siempre mirando desde la perspectiva del niño"

La funcionaria provincia por su parte expresó que "tiene tres competencias, la primera es la inscripción de los adultos que quieren adoptar, la segunda es referida a quienes dan su consentimiento en adopción, quienes no se pueden hacer cargo y entregan los niños en adopción y la tercera la búsqueda en las personas que son adoptadas, búsqueda en identidad".

Además Gutiérrez agregó que "se les va a informar sobre los requisitos, los trámites y decirles que el trámite de adopción no es complejo, "la mayoría de las cosas que se dicen son un mito" no se necesitan estar casado, ni tener bono de sueldo, ni una vivienda propia, quienes esperan en realidad mucho no son los adultos, son los niños, sobre todo cuando son hermanos, cuando tienen más de 10 años o son discapacitados".

En la provincia sólo hay tres oficinas de este tipo. Esta oficina será un complemento al servicio de la Justicia que apuntará a agilizar los trámites y que las familias que quieran adoptar puedan cumplir ese sueño.

En 2017 fracasaron en Mendoza 25 casos de vinculación las nuevas familias, es por eso que es sumamente necesario la creación de estas oficinas para que brinden la contención necesaria a aquellas familias que ya adoptaron.

En General Alvear 22 personas inscriptas hasta el momento, son los que tienen número de legajo, pero esta abierto para todos los que estén interesados en realizar alguna adopción.