En Alvear no se quitarán subsidios a la educación privada

El intendente Walther Marcolini, el Subsecretario de Administración de la DGE Gabriel Sciola, el Director de Financiera Contable Cristian Sentilini, el Asesor Legal del Instituto San Antonio Ariel Hernández, el Padre Horacio Valdivia, el Secretario de Gobierno José Vilches, la Directora de Educación Norma Ruiz, el Delegado DGE Alvear José Morán, y demás directivos del Instituto San Antonio se reunieron este lunes por los rumores de quitas de subsidios a entidades privadas.

El principal motivo de la importante reunión fue tratar la problemática que surgió la semana pasada por un decreto referido a quita de subsidios a entidades educativas privadas, por tal motivo, se acercaron al Departamento de General Alvear, autoridades de la Dirección General de Escuelas para aclarar la situación y llevar tranquilidad a la comunidad educativa del Instituto San Antonio.

Durante la reunión se aclararon los puntos que el intendente adelantaba el viernes pasado, según la conversación telefónica que el Jefe Comunal mantuvo con Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas, consistentes en que no se le quitan subsidios a los profesorados de Nivel Primario y Educación Especial por ser consideradas prioritarias, y que con respecto a Nivel Inicial, es seguro que hasta el 2019 no se quita ningún porcentaje de subsidios, y que durante el presente ciclo lectivo, se analizará el funcionamiento de la carrera, pero que debido a que la misma es oferta única y posee matrícula, tampoco sufriría quita de subsidios en el futuro. El Subsecretario de Administración de la DGE Gabriel Sciola manifestó: "como Gobierno tenemos la Administración de todas las Escuelas y la tarea de tratar de ordenar el sistema, los Institutos Superiores no tenían un decreto especial, lo que hizo el sr. Gobernador fue establecer las normas para los Institutos Superiores, hoy estamos para darle el apoyo total al intendente atendiendo la problemática que nos manifestó y llevarle tranquilidad a todas las familias de esa prestigiosa Institución, no vamos a cerrar ninguna carrera, ni achicar el subsidio, esto es lo que se está reglamentando y los vamos a seguir acompañando. Después del 31 de diciembre, lo que se realizará es analizar la situación de cada Instituto, y en el caso del Nivel Inicial, el Intendente nos planteaba que en Alvear es la única oferta, por lo cual, no vemos inconveniente en que continúe con el subsidio, además de poseer una matrícula aceptable".

El Intendente Walther Marcolini expresó: " quiero comunicarles que hoy convocamos a las autoridades de la DGE y hemos logrado una buena reunión, porque podemos llevar absoluta tranquilidad a los alumnos, familias del Instituto San Antonio y a toda la comunidad de Alvear, el decreto que dictó el Gobernador se analizará caso por caso y Departamento por Departamento, dejando en claro que nivel Primario y Nivel Inicial no sufrirán de ninguna manera quita de subsidios, con respecto a nivel Inicial, en nuestro caso, por ser oferta única y tener una importante cantidad de alumnos, se mantiene el subsidio el 100 por ciento hasta el 31 de diciembre, y luego se evaluará la evolución de la carrera y la oferta, aunque también seguiría manteniendo dicho subsidio. Esto trae tranquilidad y preserva el nivel de oferta educativa que tiene en nuestro Departamento. Creo que ha sido muy positiva la reunión, en el sentido que se han acercado y han podido sacarse las dudas las autoridades de la DGE y las del Instituto".

Ariel Hernández apoderado del Instituto San Antonio dijo: "en primer lugar agradecer al Sr. Intendente por atendernos desde un primer momento y por las gestiones realizadas, también a las autoridades de la Provincia por venir hasta el Departamento a despejarnos todas las dudas sobre esta problemática. Estamos conformes sobre los resuelto en la reunión porque nos han garantizado y nos han dado la tranquilidad que por este año 2018 no se haría la quita del subsidio y a futuro estaría el análisis sólo en la carrera del Nivel Inicial. Los hemos invitado al Sr. Intendente y a las autoridades provinciales a que se acerquen esta tarde al Instituto para que sean ellos mismos quienes se los comuniquen a los alumnos".

Para que el Instituto San Antonio quede notificado formalmente, en el día de mañana llegará un escrito oficial de la DGE, afirmando lo informado y convenido en la mañana de hoy entre las autoridades de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, las autoridades del Instituto San Antonio y el ejecutivo local; también el Intendente Walther Marcolini junto al delegado local de la DGE, José Morán; se ofrecieron para continuar siendo un nexo entre ambas administraciones de cara al futuro, y seguir trabajando en conjunto, en beneficio de la educación en general y principalmente, de la oferta educativa superior local.

Fuente : Prensa Municipio Alvear