En Buenos Aires se reunió la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior

Este miércoles los representantes del Ejecutivo mendocino asistieron a la reunión del Comité Ejecutivo de la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), a solicitud de la provincia de La Pampa, la cual instó a efectuar una devolución a la propuesta que Mendoza había presentado en la Corte el 9 de mayo pasado y a su vez efectuar una contrapropuesta.



Esta reunión no estaba prevista según el cronograma acordado oportunamente por el comité. Sin embargo, Mendoza accedió a participar, a fin de facilitar el avance del proceso de concertación entre Mendoza y La Pampa.

Debido a que La Pampa no quiso compartir previamente su propuesta, no pudo ser analizada previamente y por ello no se logró realizar un análisis conjunto ni una devolución en esta reunión.

Cabe recordar que Mendoza presentó su propuesta hace tres meses –el 9 de mayo– y recién este miércoles 8 de agosto los funcionarios pampeanos respondieron. El plazo fijado por la Corte para llegar a un acuerdo vence el 16 de octubre, por lo que esto implica un plazo escaso de tiempo para Mendoza,comparado con el que se ha tomado la Provincia de La Pampa para estudiar la propuesta mendocina.

No obstante, Mendoza analizará y considerará la propuesta hecha por La Pampa, con el fin de generar el diálogo técnico y avanzar de manera conjunta en los posibles acuerdos y consensos. A priori se observa que La Pampa insiste en la obtención de un caudal hídrico apto de inmediato, sin la realización de obras, mientras que Mendoza sostiene que para evitar daños a los productores, el caudal debe surgir de obras que generen su disponibilidad.

En el ámbito de la CIAI, se viene trabajando en las posibles alternativas de obras, en la matriz de selección y evaluación y en una serie de indicadores para recomponer el ecosistema en el Noroeste pampeano.

Mendoza, desde mayo, viene proponiendo incorporar a la agenda de las reuniones el tratamiento de su propuesta. Sin embargo, hasta la fecha no se contaba con devolución alguna.

Durante la reunión, la delegación pampeana explicó sintéticamente su propuesta y dejó un documento que contendría la devolución de la propuesta de Mendoza.

El grupo de trabajo de Mendoza propuso una agenda que fue aceptada por las partes y aprobada por el Comité Ejecutivo. La agenda plantea llegar a la reunión de comité ejecutivo del 19 de setiembre con un conjunto de obras priorizadas, de acuerdo con la matriz y sus costos, a fin de que el comité pueda analizarlas y evaluar sus costos y beneficios. Para cumplir con ello, las jurisdicciones deben intercambiar hasta el 16 de agosto los datos de los proyectos que cada jurisdicción ha propuesto.

Por otra parte, y en el marco de las actividades de la CIAI, técnicos de Mendoza, La Pampa y Nación, en conjunto con expertos del INTA y del Ministerio de Agroindustria, recorrieron el lunes y martes el oasis irrigado del Atuel.



Allí, apreciaron el estado de la infraestructura de riego, las parcelas y su sistematización. Concurrieron técnicos e inspectores de cauce, a quienes se los consultó sobre la administración y gestión de la red de riego. En esta instancia se contó con la invaluable participación de académicos, entre ellos el ingeniero José Morábito, experto reconocido internacionalmente en la temática de eficiencia de riego y profesor titular de la catedra de hidrología agrícola de la facultad de ciencias Agrarias de la UNCuyo.



Por otra parte, el Departamento General de Irrigación puso a disposición a los técnicos que trabajaron en la evaluación de las eficiencias de riego parcelarias, quienes explicaron las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos.





Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza