La presidenta del EPRE pasó por Alvear

El secretario de Obras y Servicios Públicos Víctor Álvarez manifestó que "se realizarán diferentes actividades en Alvear como control de las obras con el FDI (Fondo del Desarrollo del Interior) en tema de las tarifas sociales, también la necesidad de energía que tenemos en Alvear".

"En este viaje hemos visitado todos los departamentos del Sur, para charlar con los Intendentes que son los que están cerca de los vecinos y saber bien cuáles son las verdaderas problemáticas que tienen. La idea es continuar con las obras para brindar un mejor servicio y disminuir los cortes eléctricos lo más que se pueda, para llevar a los vecinos un servicio con calidad. Nuestro rol es controlar que las empresas que brindan un servicio eléctrico, lo hagan con calidad y cumplan con las inversiones a las que están obligadas. Las obras se están cumpliendo" expresó Jimena Latorre presidenta del EPRE.

Además Latorre agregó "La normalización de los contratos ha generado que se revean los tarifas y como se van a realizar. Como la Revisión Tarifaria Integral estaba desactualizada no le daban a las empresas mayores tarifas y a su vez las empresas no brindaban ese servicio a las consumidores y no hacían las obras que debían realizar, había todo un incumplimiento de las partes, luego se firmó la convergencia tarifaria y se comenzaron a realizar las obras, pero esto se empezó a realizar progresivamente, Mendoza fue una de las pocas Provincias que certificó el dinero que recibió".

"Los aumentos dependen del costo de abastecimiento de la energía de la Nación y de la distribución que lo fija la Provincia, lo que reguló el EPRE es que no haya aumento hasta el 31 de julio" finalizó la Presidenta del EPRE.