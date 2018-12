Las cenizas del volcán Peteroa ya se ven desde la ciudad de Malargüe aunque desde Defensa Civil aseguraron que la situación no es riesgosa.

El viernes en la mañana comenzó a tener mayor actividad el volcán Peteroa, ubicado en Chile y a 70 kilómetros de Malargüe. Con el paso de los días la fumarola se ha mantenido y a causa de la dirección del viento, las cenizas se acercado al sector más poblado del departamento.

Defensa Civil Malargüe sostuvo que la situación no es riesgosa para la comunidad y en caso de ser necesario los pobladores de la zona rural deberán usar pañuelos o trapos húmedos, para no aspirar los residuos de la nube volcánica. A lo que agregó que es importante que en las zonas afectadas los pobladores no se refrieguen los ojos y se laven con agua fresca.

Asimismo explicaron que por el momento no es necesario el uso de barbijos y en caso de serlo, se lo harán saber a la comunidad.

Embed El alerta amarilla continúa y el Paso Planchón Vergara sigue cerrado. Gendarmería Nacional ordenó el mismo viernes que el personal de esa aduana se retire del lugar, hasta que se normalice la situación.