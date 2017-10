Los candidatos que van por una banca en Alvear

El próximo domingo los alvearenses volverán a las urnas para elegir autoridades legislativas entre las que estarán los concejales.

Son cinco las bancas que renuevan y para cubrirlas, los votantes se encontrarán con dos extracciones partidarias: el frente Cambiemos conformado por la UCR y el PRO y los justicialistas de Somos Mendoza.

En la grilla de candidatos a concejal, los primeros en ocupar un lugar en la lista son Pablo Longo por Cambia Mendoza y Javier García de Somos Mendoza.

Perfiles

Pablo Longo tiene 38 años, es casado y tiene dos hijos. En la vida privada es comerciante y dentro de la faceta política va en busca de la reelección. El joven edil ocupó por primera vez una banca en 2013 y hasta la actualidad ha pasado por dos etapas. Los dos primeros años cumplió el rol de oposición y desde diciembre de 2015 pasó a ser oficialista cuando Cambia Mendoza ganó la comuna. Además es presidente de Concejo Deliberante.

Como militante activo del radicalismo, integró el grupo NAR (Nueva Alternativa Radical) pero junto a sus logros políticos, están también los particulares, pudo convertirse en propietario de la misma librería y fotocopiadora en la que trabajó como empleado por años.

En la vereda de enfrente está Javier García, 44 años, casado y con dos hijos y contador de profesión. El actual delegado de la ATM en Alvear es la primera vez que incursiona de lleno en la política lanzándose a una candidatura. En la vida laboral, llegó a ser Director de la ATM, no como cargo político sino elegido por el personal e toda la provincia. También tuvo un fugaz paso por la Municipalidad como Secretario de Desarrollo en la gestión de Juan Carlos De Paolo. Cuando las metas que se propuso no concordaron con las del ex intendente, dio un paso al costado, dejó la comuna y regresó a su trabajo.

Líneas de acción

Después de ser dos años oposición y marcar los errores que se cometieron en la gestión anterior, Pablo Longo se apoya en los logros de la la actual administración de Walther Marcolini y se siente satisfecho. Para lo que se avecina plantea la necesidad de no perder el contacto cara a cara con el vecino que supo mantener para conocer las necesidades y si de ideas a cumplir de conseguir la reelección está la de concretar que se construya un edificio para el vacunatorio y lo mismo para la atención de los pacientes oncológicos.

En el caso de Javier García plantea una visión de desarrollo del departamento partiendo desde la base del fortalecimiento de la familia. Es el punto central en su discurso. A partir de ese ítem también considera indispensable la organización de los vecinos. Esto es ayudando a conformar entidades (uniones vecinales, entre otras) para que tengan la suficiente autonomía y libertad para peticionar por lo que consideran sus necesidades y así dejar de depender exclusivamente de las prioridades que les asignan los políticos de turno.

Votantes

En General Alvear hay 38.146 electores habilitados para sufragar el domingo 22, están distribuidos en 115 mesas ubicadas en 21 escuelas.

Distribución

En Ciudad hay 24.574 electores, en Bowen son 6.980, 5.020 en Colonia Alvear Oeste (divididos en Oeste y La MArzolina), 1.496 en San Pedro del Atuel, 20 en Cochicó, 34 Canalejas y 22 en Corral de Lorca.