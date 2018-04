Más de 3.000 personas se han contactado con el joven de Alvear que fabrica prótesis gratuitas

General Alvear Joaquín Vergara es un pibe de 18 años que estudia el último año de secundaria en la escuela de Agronomía de. Pero este martes se hizo conocido gracias a que se viralizó un video en instagram en el que ofrece diseñar y fabricar gratuitamente prótesis de manos para quienes lo necesiten.





El video en Instagram tiene más de 70.000 reproducciones en sólo dos días. "La verdad es que es impresionante, demasiado, todavía no lo puedo creer", dijo a radio Nihuil.





Joaquín explicó que le han hablado más de 3.000 personas para pedir "manos, brazos y hasta prótesis para perros. La idea mía es tomar casos cercanos de Alvear, san Rafael y Mendoza . Luego, de a poco, tratar de salir de la provincia pero sin prometer cosas que no pueda cumplir".





Por eso el pibe de 18 años y corazón solidario pide un poco de paciencia. "Yo estoy poniendo mi máquina a full. La idea de este video era conseguir mis primeros casos y aparecieron en Mendoza, Alvear y San Rafael y ya me he puesto en contacto con ellos".





Vergara precisó que no hay papeles de por medio, es una ayuda para las personas que se ha corrido de boca en boca.





Así empezó

"Empecé con la impresión 3D con un proyecto de la escuela el año pasado y me terminó encantando. En diciembre conseguí mi primer equipo, me entusiasmó y no paré más", detalló Joaquín.





Luego explicó que "en internet encontré una comunidad gigante de personas que ponen sus impresoras al servicio de la gente y comparten muchos diseños de prótesis", por lo que decidió sumarse.





"Mi primera impresora me costó 15.000 pesos pero la tuve que mejorar, la impresión 3D es algo complicada", señaló.





Luego contó que una empresa de Buenos Aires lo contactó para regalarle algunos kilos de filamento (la "tinta" de la impresora 3D).





Finalmente aclaró que, más allá de que su trabajo es gratuito y solidario, con tanta demanda necesitará colaboración para solventar gastos de insumo.





Quienes quieran colaborar sólo deben contactarlo en Instagram.