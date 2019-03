Otra vez se postergó el tránsito de camiones por el Pehuenche

La habilitación para la circulación de camiones con gas o petróleo, en lastre y en tránsito por el Paso Pehuenche se postergó por segunda vez en el mes por pedido de las autoridades argentinas.

Estaba previsto que los primeros transportes comenzaran a cruzar este viernes, pero se pidió posponerlo hasta el viernes 29 porque, aparentemente, aún no se completan las obras en la iluminación de la explanada de espera de los camiones en el complejo fronterizo de Las Loicas

"Genera molestia porque nosotros habíamos establecido la fecha para el 1 de marzo, luego el 22 de marzo, pero hay que decirlo que esta fecha la estableció el gobierno argentino, entonces hemos estado supeditados a esa fecha. Lamentablemente, ha incumplido en esta situación el gobierno argentino por razones de tiempo, pero el trabajo está avanzado. Esto significa que no será el 22 (de marzo), pero no me cabe duda que antes del 1 de abril tendremos esto expedito", manifestó al diario El Centro de Talca Floridor González, empresario hotelero malargüino y cónsul honorario de Chile para el Sur mendocino, que integró una comitiva local de promoción turística que visitó esa ciudad chilena.

En similar sentido se expresó al mismo medio de prensa el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad: "No se cumplió con lo establecido. Tuvo retraso principalmente Aduana en la zona de Las Loicas, donde ellos se comprometieron a estar listos de aquí a fin de mes. Nosotros pusimos una fecha de apertura, por fin, para el día 29 (de marzo) y esperamos que resulte, pero estamos dependiendo de la parte ejecutiva de Aduana de la Argentina que tiene que instalarse de forma adecuada para la debida inspección de todos los camiones que van a hacer uso del Paso Pehuenche".

Hay mucha expectativa, sobre todo del lado chileno, por el importante intercambio comercial que generará esta oportunidad, ya que calculan que transitarán hasta 40 camiones por día.

>>>El viernes habilitan la carga pesada por El Pehuenche y esperan 40 camiones diarios

El gobernador de Talca, Felipe Donoso, había dicho días atrás que el "tráfico de carga internacional entre Chile y Argentina a través del Pehuenche estaría evaluado en unos 180 millones de dólares, monto que representa el total de las exportaciones de la región (del Maule) que se trasladan actualmente por el paso de Los Libertadores".