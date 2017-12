Por la visita del Papa a Chile analizan ampliar el horario en el Pehuenche

La visita del Papa Francisco el 15 de enero a Chile fue la causa de una serie de reuniones para definir cómo será el operativo de seguridad y el funcionamiento del Paso Pehuenche para que los peregrinos argentinos puedan cruzar la frontera para ver al Sumo Pontífice que permanecerá cuatro días en el país vecino.

Es así que se está analizando extender el horario del Pehuenche para evitar su colapso y acelerar el trámite migratorio. Al respecto, desde el lado argentino existen dos posturas, la primera es ampliar el horario de atención hasta la medianoche (hoy funciona hasta las 18) y la segunda posición es mantenerlo abierto las 24 horas desde el 12 de enero.

Al respecto, el comisario Marcelo Calipo, jefe de la Distrital Dos, confirmó a UNO San Rafael que "esto no está definido y también dependerá de la decisión del gobierno chileno porque no se justifica tomar una medida si del otro lado no hay acompañamiento de la misma".

En este contexto, durante los próximos días se tomará una decisión definitiva que se dará a conocer el jueves 28 en conferencia de prensa.

Si bien existen algunos interrogantes sobre el operativo de control que se iniciará tres días antes de la llegada de Francisco, ya se definieron algunos aspectos relacionados a la seguridad en las rutas.

En ese marco se instalarán puestos fijos y se reforzarán los existentes con personal policial, de Gendarmería y de la CNRT, que será la encargada de controlar los colectivos que transporten pasajeros hacia Chile.

Se definió reforzar los puestos ubicados en Monte Comán, el arco de ingreso a San Rafael e instalar otros tres en la ruta 188 a la altura del paraje La Mora, otro en el ingreso a Bowen y el último sobre la ruta 144 a la altura del desvío hacia El Nihuil que funcionará las 24 horas.

El objetivo, según Calipo, "es la prevención de accidentes con controles de alcoholemia, radares y documentación" y agregó que "se hará cumplir la nueva Ley de Tránsito".

También aseguró que "el helicóptero se instalará con base en Malargüe, seguramente en el aeropuerto" y "calculamos que más de 100 efectivos de los tres departamentos van estar afectados al operativo que se extenderá desde el 12 enero hasta el 22 del mismo mes".

Respecto al tema sanitario, mencionó que "el Ministerio de Salud de la Nación ya comprometió la llegada de dos ambulancias de alta complejidad que van a quedar en el Paso Pehuenche ante cualquier eventualidad".

Resta definir el horario de atención en el paso cordillerano y algunos detalles de coordinación entre las distintas fuerzas que participarán.