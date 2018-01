Puesteros marcharon en Malargüe contra los ataques de pumas y zorros

Un número importante de crianceros marcharon este miércoles por la ciudad de Malargüe para solicitar medidas que proteja su ganado del ataque de pumas y zorros.

Esta manifestación se venía organizando hace 15 días, pero coincidió con la puesta en marcha de la investigación contra dos puesteros por la muerte de 34 cóndores que habrían consumido carne de animales con agrotóxicos, aparentemente esparcidos como cebos para matar pumas y zorros que atacan a los caprinos.

Participaron puesteros de parajes malargüinos como Ranquil Norte, Agua Escondida, El Manzano Las Loicas, Los Molles y Coihueco Norte, y también de los distritos sanrafaelinos cercanos (El Nihuil y El Sosneado).

La marcha arrancó a las 10 de la mañana en Rufino Ortega y Roca, pasaron frente al Concejo Deliberante y llegaron hasta el Municipio donde entregaron un petitorio al intendente Jorge Vergara Martínez, quien salió a recibir el escrito. Ante la gran concentración de puesteros, se trasladaron a la plaza San Martín.

Según indicó el sitio de noticias "Ser y Hacer de Malargüe", los manifestantes solicitaron que "se realicen acciones concretas para terminar con la verdadera plaga de pumas y zorros que afectan la producción ganadera del sur mendocino" y otras medidas para poner en valor la producción ganadera, "para de esa manera frenar la migración del campo a la ciudad".

Tomás Estay, uno de los convocantes, puntualizó que "esto no es político, simplemente es un reclamo de los productores, no es de ahora, es de una larga data. El daño del puma y el zorro, las pérdidas por las inclemencias del tiempo donde nunca un productor ha recibido una retribución, tenencia de tierras, los problemas que estamos teniendo con la Policía Rural, la comercialización de chivo, el precio de la vacuna y la forma de pago que quieren que la hagamos ahora".

Otro manifestante, Guillermo González, dijo "nosotros queremos que los legisladores y las autoridades hagan algo por el puestero alguna vez en la vida"

El medio malargüino agregó que el intendente Vergara se comprometió a contratar un abogado para que ejerza la defensa del criancero Baigorria, que está detenido y acusado del presunto envenenamiento de carne que le costó la vida a varios cóndores y un puma.

Además, expresó que "yo los voy apoyar masivamente, desgraciadamente son cosas que hace muchos que se vienen discutiendo. Cuando fui diputado presenté un proyecto para que nosotros pudiéramos controlar la reproducción del zorro y el puma, desgraciadamente esa ley no se pudo hacer, aparecieron los conservacionistas, los defensores de la fauna e hicieron que los legisladores no me acompañaran".

Otros manifestantes se pronunciaron en igual sentido que Estay y González, para luego desconcentrarse pacíficamente.