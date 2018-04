Ricardo Chiappa, el corazón malvinense en Alvear

A los 22 años, Ricardo llegó a las Islas Malvinas, tres días previos a su llegada había estallado la guerra que marcó a nuestro país. Alvearense por adopción es uno de los hombres que más hace para que esa gesta sea recordada.

El 2 de abril es una fecha que será recordada por siempre en la Argentina, así como deben ser recordados los héroes y caídos en una guerra que aún hoy duele. Ricardo Chiappa llegó a Malvinas tres días después de iniciada la guerra, el 5 de abril, con 22 años era cabo primero y tenía a diez hombres a cargo.

Ricardo asegura que, por ahora, no volvería a las Islas, "Quiero volver a mi pozo, en el campo de batalla, creo que una gran parte nuestra quedó ahí. Yo no me rendí, caí prisionero, pero si vuelvo a recuperar lo que perdí, y me sellan el pasaporte, significaría que me estoy rindiendo porque estoy aceptando ingresar a otro país, y si bien nadie va a mirar mi pasaporte, no voy a poder mirar más a los chicos a los ojos cuando les digo que las Malvinas son Argentinas, tal vez me muera sin recuperar esa partecita mía, pero no me voy a rendir".

Si bien los motivos de esta guerra, como de todas las guerras, y quiénes decidieron que nuestro País se embarcara en esa batalla, serán siempre cuestionados, Ricardo reivindica a los verdaderos héroes, a los jóvenes que lucharon por la Argentina, "nosotros no fuimos por una dictadura o un general, el 10 de abril, cuando Galtieri sale a los balcones de Casa Rosada, habían casi dos millones de personas con banderas argentinas, y muchísimos más tejiendo, donando sus alianzas de oro para el fondo patriótico, porque el pueblo argentino quería recuperar Malvinas, y a nosotros nos tocó la suerte de intentarlo" dice, sin poder dejar de lado que el enfrentamiento no solo fue contra una potencia militar, sino contra el frío y la desorganización de los de arriba, pero "yo tenía diez soldados a cargo, traje nueve, y se lo que han puesto, lo que han luchado, lo que han sufrido y lo que han llorado".

Sin embargo el regreso no estuvo cubierto de la gloria merecida, sino que "nos trajeron por la puerta de atrás, nos tuvieron unos días encerrados en Campo de Mayo, nos devolvieron a los cuarteles con los vidrios de los micros tapados. No sé qué querían tapar, no sé qué querían hacer, y eso marcó mucho al soldado argentino que fue a pelear sin pedir nada a cambio".

Años después, Ricardo llegó a nuestro departamento, por amor, tras conocer a Eli, una joven oriunda de Bowen con quien comenzó a escribirse cartas cuando estaba en las islas. Desde que llegó quedó prendado a esta tierra y día tras día trabaja para que Malvinas y sus héroes sean recordados.

Una tierra "malvinera"

General Alvear es una de las tierras más "malvineras" de la Provincia, no solo por contar con calles y plazas que evocan esta gesta, sino también por tener el primer Museo de Malvinas de Mendoza, que fue inaugurado el año pasado.

Entre los materiales que se pueden apreciar en el Museo Malvinas, los más llamativos son: una balsa del Crucero Belgrano, una carpa, municiones, uniformes, esquirlas de bombas y documentación militar de la época, entre otros elementos que están en exposición para que vecinos, estudiantes y turistas, tengan un acercamiento a la historia relacionada con la guerra de Malvinas.

Actos por Malvinas

Este 1 de abril, desde las 21 hasta las 24 se realizará en el Alvear una vigilia para esperar el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, habrá artistas que acompañarán a los veteranos y chocolate caliente.

"Vamos a tener la visita de un alvearense que tuvo que emigrar de muy chico a San Juan, él estuvo en la toma de Malvinas, en los combates por recuperar las islas el 2 de abril, va a traer fotos y va a contar cómo fue esa jornada" dijo Ricardo.

Los actos oficiales se realizarán el lunes a las 11 en el SC Argentino, entidad que nació un 2 de abril bajo el nombre Nacional, hasta que por una disposición gubernamental cambió su nombre al que conocemos hoy, además el estadio será bautizado como "Héroes de Malvinas". Durante el acto se distinguirá también a Marisa Peiró, enfermera alvearense que recibió al primer herido de Malvinas.

Fuente: Prensa Municipio General Alvear