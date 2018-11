Se entregaron anteojos a niños de Alvear  y la Fundación Zaldívar ya operó a 10 personas

A finales del mes de octubre, una comitiva de 17 profesionales de la Fundación Zaldívar llegó hasta el departamento con el objetivo de atender a más de 200 niños y 140 adultos que se habían inscripto para participar del programa y diagnosticar diferentes enfermedades de la vista. El lugar elegido para la atención fue la Sociedad Española, ubicada en Avenida Alvear Este, institución que hizo posible este importante servicio.

En esa oportunidad quien también estuvo en el departamento fue la responsable de Operaciones y Logística de la Fundación Zaldívar Susana Azpilcueta, quien manifestó que, "hemos atendido a niños y adultos, pero hay que destacar el trabajo previo realizado por la Sociedad Española y el Municipio que permitió que prestemos el servicio a esta cantidad de gente".

Después de aquel día, los resultados que arrojaron las consultas fueron, 16 pacientes que necesitan cirugía de cataratas, 7 cirugías de extravismo, 6 cirugías de pterigión y 126 pacientes que necesitaban anteojos y que en el día de hoy fueron entregados. De los pacientes que precisan cirugías, ya se han operado a unos 10 y los restantes serán intervenidos en la misma Fundación Zaldívar de mendoza, en las siguientes semanas según los turnos brindados; todo a costo 0 para los pacientes, gracias a este importante convenio entre la Fundación Zaldívar, la Municipalidad de General Alvear y la Sociedad Española, que también es la impulsora de esta significante iniciativa. Además, otras instituciones también intervienen con diferentes colaboraciones, como lo es el caso de la empresa de transporte La Unión que brinda los traslados a Mendoza de los pacientes, Cecsagal que a través de la Fundación Habitar ha conseguido los alojamientos en la Ciudad Capital, la DGE y el Área Departamental de Salud que identificaron a los beneficiarios, el Hospital Enfermeros Argentinos que brindó personal para colaborar en las consultas y Complejo Terra con alojamientos de médicos en Alvear, entre otros. Específicamente, la Municipalidad de General Alvear y por decisión del Intendente Walther Marcolini, subvencionó en su totalidad el importe de los 126 anteojos entregados hoy, colaboró en la logística y atención de los oftalmólogos de la Fundación Zaldívar, y gestionó el arribo de un camión sanitario de Nación en el que funcionaron tres consultorios, que días atrás funcionaron en nuestro departamento, para realizar los estudios previos a 326 pacientes atendidos y que dilucidaron los resultados ya descriptos.

Nelly Ruiz presidenta de la Sociedad Española aseguró que: "se atendió a más gente de lo que teníamos previsto. Esta fue una movida muy importante pero lo logramos gracias al apoyo incondicional del intendente Walther Marcolini, como otra gente que colaboró como la empresa La Unión, las maestras de cada escuela, CECSAGAL, el Complejo Terra, DGE y Hospital Enfermeros Argentinos entre otros". Esta fue la primera etapa de lo que comenzó en octubre, hay que destacar que ya se han llevado a cabo 9 operaciones y en febrero continuará el operativo.



Durante el examen previo se encontraron diferentes patologías que requieren el uso de lentes, se hicieron diagnósticos de cataratas y otros problemas. Se encontraron casos de chicos de diez años que nunca se habían hecho un estudio. Lo mismo se dio en el caso de adultos, muchos se hicieron atender por primera vez. El servicio gratuito fue brindado por la Fundación Zaldívar, lo que posibilitó que muchas personas sin obra social pudieran acceder.



El intendente Walther Marcolini agradeció a la Comisión Directiva de la Sociedad Española por la iniciativa de contactarse con la Fundación Zaldívar. "Hemos tenido la colaboración de los camiones de salud de la Nación, que es donde se han instalado tres consultorios, contando con el espacio físico de la Sociedad Española" dijo el intendente quien destacó también que: "Este es un disparador para un trabajo en conjunto que continuará con aquellas personas que necesiten tratamiento".



Marcolini añadió que "este operativo sirve cuando se trabaja en conjunto y sobre todo cuando tiene continuidad, fue totalmente gratuito para la gente, solo había que cubrir los insumos, de los que se hizo cargo el municipio en conjunto con la Sociedad Española y otras instituciones y empresas, como el traslado de las personas que fueron operadas".

El director de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad Pablo Reyes, quien participó de la distribución de los anteojos dijo: "esto es la primera etapa, que se trata de la entrega de los anteojos, hemos atendido a gente de Carmensa, de La Escandinava, de Canalejas, de todos los Distritos, porque el objetivo es acercar todos los servicios posibles a la gente para que cambie su calidad de vida".

Griselda, una de las vecinas beneficiadas, manifestó su conformidad con el servicio, ya que su hijo "tenía problemas para escribir, pero gracias a la iniciativa de la Fundación Zaldívar en conjunto con la Sociedad Española y el Municipio el niño podrá avanzar en la escuela".

Otro de los beneficiados con este operativo fue Carlos, quien esta semana viajó a Mendoza para operarse: "Estoy muy agradecido porque sino, no me hubiera operado nunca. Además fue todo gratis" remarcó este vecino de Los Compartos. Mabel fue otra de las beneficiarias: "Yo casi no tenía visión, me anotaron, me revisaron en el camión, nos hicieron los estudios previos para prepararnos, viajamos y en poco tiempo me operaron. Fue muy rápido, y esto es muy lindo".

Como conclusión final de un operativo que continúa, se puede decir que la labor en conjunto de las mencionadas instituciones, sin dudas que trae beneficios a los ciudadanos, en este caso, con un ejemplo de calidad de vida real, que se manifiesta en la emoción de la que hoy fuimos testigos, de cada niño que ha recibido sus nuevos anteojos y en cada paciente recién operado de la vista.

Fuente: Prensa Municipio de Alvear