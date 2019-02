Sonia Reyes, la virreina de Alvear que vive en una humilde casa de finca

Sonia Reyes fue elegida virreina de la Vendimia de General Alvear (la reina es Romina Fernández), el sábado 2 de febrero. Tiene 18 años y representó al distrito de La California. Hasta acá podría ser la típica historia de cualquier chica con sueños y aspiraciones de ser soberana y representar a su pueblo, distrito o departamento.

Sin embargo la historia de vida de Sonia se hizo conocida porque José María Navarro, un periodista alvearense, visitó el hogar donde vive y grabó, contó y obtuvo testimonios de las condiciones humildes en las que Sonia y su mamá Carmen viven en ese alejado y olvidado paraje alvearense.

La California es un distrito que se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad cabecera. Allí Sonia Reyes, vive en condiciones muy humildes, que rozan lo marginal. Le faltan las condiciones mínimas de comodidad. Fácilmente se podría encuadrar como pobreza extrema.

El "baño" es un habitáculo cuadrado cubierto de cañas sostenido por cuatro palos y sin techo con el inodoro como única e indispensable pieza. Madre e hija se bañan con un calefón eléctrico -sólo lo utilizan en invierno- y en los pies ponen un fuentón de plástico donde cae el agua. El piso de toda la "casa" es de tierra y ambas duermen en la misma "habitación" a pocos centímetros una de la otra. El techo es de caña.

A pesar de que Sonia es de Boca Juniors, se tapa con un cubrecamas con el escudo de River Plate. "Ni yo ni mi hija somos de River pero como es un obsequio que me hicieron los vecinos, lo recibo porque no me interesa el color si no que me sirva para taparme", contó la madre de la soberana.

Hacen 22 años que viven en ese lugar y en esas condiciones. Para Carmen -su mamá- ese lugar es "como la Isla Martín García, porque estamos aisladas y olvidadas".

Sonia Reyes - virreina de Alvear.jpg

Además contó que Sonia siempre fue una alumna muy aplicada, lo que la llevó a ser abanderada en la primaria y en la secundaria. Ahora quiere seguir la carrera de enfermería, pero sufre de epilepsia desde los 9 años. "Está tratada y medicada y por suerte las descomposturas no son tan fuertes", explicó.

El día después de haber sido ungida como Virreina departamental, Sonia sostuvo: "Siento mucha alegría. Vivir así para mí es como vivir en un palacio".

Según dicen desde la Municipalidad de General Alvear se han comprometido para construirle el baño.

Por Pablo González

Fuente: Diario UNO de Mendoza