Visita del Papa: Esperan mucha gente por el Paso Pehuenche

La visita del Papa Francisco a Chile, del 15 al 18 de enero, traerá movimientos multitudinarios de personas y los dos pasos internacionales habilitados de la provincia serán sometidos a prueba. En el caso del paso Pehuenche se está pensando en ampliar horarios y cantidad de personal, aunque todo depende también de la coordinación con Chile.

"Hasta ahora de modo oficial no hay decisión tomada, hay que trabajar con Chile, son muchos organismos para coordinar y no todo depende del Estado argentino. Dependemos de Chile en Aduana, Investigaciones, etc", indicó Sergio Vélez, jefe de Migraciones de la zona Sur.

"Estamos pensando –añadió- en ampliar horarios y cantidad de personal, y blindar la frontera, sabemos que el Papa puede ser objetivo de cualquier tipo de atentados. Son preparativos normales para visitas oficiales de ese tipo".

Se calcula que el movimiento fuerte de personas arranque el fin de semana del 13 y 14 de enero. Es importante para quienes vayan a viajar y pasar la frontera saber que deben llevar el DNI (o pasaporte) actualizado y si un menor viaja con ambos padres también la partida de nacimiento del menor.